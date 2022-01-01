Сентябрь 2022
269 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Husan
Ey sabo
03:32
Xamdam Sobirov
Onaginam (2022)
04:42
Guljahon
Ara-Ara (Zeynep Bastik Ara (NEJ
02:38
Shahnoza Otaboyeva
O'g'lim
03:03
Oybek Ahmedov
Yomg'ir (cover Yorqinxo'ja Umarov)
04:06
Yulduz Usmonova
Sevgidan
03:09
Ubaydullo Yashar
Qaytib ber hayot
04:03
Faruz Guruhi
Yonimda bol
03:17
Fira Muminov
Bevafo qizlar
02:25
AYTEN RASUL
Bilsen Ne Qeder ( Rafael)
02:11
Мыктыбек Ташматов
Айгерим (Cover Бек Борбиев)
03:18
İbrahim Tatlıses
Bir Taş Attım Pencereye Tık Dedi ( Furkan Demir Remix )
02:55
Abduvohid Komilov
Bay-bay
05:25
Isomiddin Nur
Xiyonatin oylab
03:11
Noila
Andijoncha
03:43
Eldor Usarov
Qaytadur
03:14
Saidahmad Umarov
Zulfizar
02:53
Qudratillo Xabibullayev
Ustaman
03:36
Fayzulloh Zokirov
Onangdan xabar olib qoy
03:11
Husan Sodiqov
Seni sevishga
03:23
Islombek Soliyev
Yuragim
03:24
Chinorbek Soliyev
Aziz vatan
03:07
Zaynur Davilov
Dost uchun yasha
03:23
Shuhratjon Hasanov
Bevafo dunyoning bevafo qizi
03:39
Ahror Mahmudov
Dadam qilgan duolar bilan
04:06
Yulduz Usmonova
Sevgidan to’ydim
03:09
Odilbek Abdullayev
Yomonsaney
03:18
Akmal Xolxodjayev
Gelmedi o
02:53
Guljahon
Belalim
02:45
Moon Band
Bilmadim, ona
03:49
Anvar G'aniyev
Sog'inarmikan
02:59
Benom
Yetar qiynama
03:38
Khusnorik
Hammasi yaxshi bo`ladi
04:35
Shohsanam Usubjonova
Shabe Royaei
04:00
Azizbek Madumarov
Hayolimdan ket
04:46
Oybek Hamroyev
Yallijon
02:51
Sanjar Eshaliyev
Esla
04:00
Bravo Band
Yonimda
03:22
Nilufar Karimova
Begim
03:53
Doston Rahimov
Kechalar
03:40
Oybek Oripov
Erkak
03:36
Muslimbek Haydarov
Xiyonat
03:27
Fotima Iskandarova
Vatan
04:35
Vaxid Aliyev
Бахоре
04:29
Xazratbek Sobirjonov
Sogindim
04:17
JAVA
Seni sevging kam u kam
00:15
Shoxrux
Mani elim (O`zbegim)
03:02
Gulinur
Vitamin
03:30
Uzmir & MINOR
Nima yo`q (feat. Elmurod Haqnazarov)
00:28
Mahmud Namozov
Alam-alam
04:03
Alisher Zokirov
O'sha kun
04:30
Saidahmad Umarov
Bella
02:10
Nokisbay Duysenbaev
Модный
02:35
Rustamjon Mamasoliyev
Onamni asra
03:21
Barhayot Umarov
Musofir xati
03:56
Xurshid Murodov
Onam umrini ber
04:35
Dilmurod Otajonov
Men Vatanni sevaman
04:16
Iroda Osmon
Xasad qilib yonasiz
03:08
Avazbek Xasanov
Jon fido
02:52
Husan & Xasan
Ona
05:10
Mirolimbek Anvarbekov
Sen ozgani yori
03:54
Anvar G'aniyev
Soginarmikin
02:58
Ohunjon Omonzoda
Joni yonar
03:29
Dilshodjon Ramazonov
Seni deb
02:10
Yulduz Turdiyeva
Yig'lar
04:20
O'lmas Olloberganov
Kelinchak
02:46
Milena Madmusayeva & Muboriz Usmonov
Yalalo yalali
03:26
Elmurod Ziyoyev
Odam bo'l avval
04:48
Aida
Yangi zamon
02:45
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Сентябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00