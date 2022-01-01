Июль 2022
469 треков за месяц.
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Jaloliddin Ahmadaliyev
Janonim (remix by Dj bobojon)
02:46
Xamdam Sobirov
Lola (remix by Dj Bobojon)
02:45
Mango
Kimda xato (remix by Dj Abdul)
03:35
Bonu
Qoldimku (remix)
04:00
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sogindim (remix by Dj bobojon)
02:55
Xamdam Sobirov
Tentakcham (remix by Dj bobojon)
03:32
Odilbek Abdullayev
Mandada yurak bor (Urinoff Pro remix)
03:17
Oybek Ahmedov
Azizam (remix by Dj Bobojon)
03:24
Jaloliddin Ahmadaliyev
Charchadim (remix by Dj Bobojon)
04:35
Jaloliddin Ahmadaliyev
Eh odamlar (remix by Dj Bobojon)
03:45
Xamdam Sobirov
Kapalagim (remix by DJ Tolqinboy)
03:50
Jaloliddin Ahmadaliyev & Xamdam Sobirov
Remix qoshiqlar toplami (by Dj Bobojon)
30:25
Abror Aktamov
Yurak (remix)
03:18
Jaloliddin Ahmadaliyev
Charchadim (remix by AR BEATS)
03:38
Shoxruz (Abadiya)
Soyaman (remix by AR BEATS)
03:29
JAVA
Sen uchunmas (remix by Sharof)
02:54
Botir Qodirov
Ishq (remix by DJ Tolqinboy)
03:15
Zinnura
Eslamayman (remix)
02:37
Dadish Aminov
Ay aman (remix)
02:30
JAVA
Dunyo seni togangmas (remix by DJ Tolqinboy)
02:38
Azoda
Soginasan (remix by Dj Bobojon)
03:20
Olloyorxon
Seni sevmoq faqat menga yarashadi
04:56
Doniyor Bekturdiyev
Oqshomlar
03:34
Madina Aknazarova
Afsos
03:18
Zeynəb Heseni & Talib Tale
Öyrəşmişəm
03:09
Liil Khuramov
Oshiq yurak
03:21
Liil Khuramov
Nahotki
04:02
Ortiq Xolmuxamedov
Toshkentim
08:29
Nahide Babashlı & @Yasir Miy
Canım Acıyor
03:30
Xamdam Sobirov
Yaxshi ko’rsam nima qipti
04:13
Zemine Duygu
Geceler Qapqara Zulmet
03:58
Shoxruz Muxtorov
Qoshi qalam
02:54
Elyorbek Meliboyev
Yonaman ARTIST
03:01
Elyorbek Meliboyev
Koksim qazib komib qoyganman (Mayxonada)
02:01
Umid Guruhi
Onam
03:27
Ortiq Xolmuxamedov
Shahlosan
04:41
Sherxon
Aman-aman
03:16
Dilnoza Kubayeva
Yurak
03:07
Shaxboz & Navruz
Yolg’iz tun
02:56
Zamin
Yolgon sevgi
04:07
Bunyod Mirzo
Unutma
03:00
Sarvinoz
Yoz yomgiri
03:26
Shaxboz & Navruz
Bilaman tun u qaytmaydi
02:55
Vohidjon Abduvaliyev
Sogindim
03:41
MuzFm.UZ
Kipriklaring plasmas Lablaringda sigara (Tuliq mp3)
02:30
Jasmin
Доля воровская (CoVeR)
04:20
Ислам Итляшев
Молодая
02:36
MuzFm.UZ
Bass muzik
02:33
TikTok Trend
Man qardashim (Azer music Mənim Qərdeşim)
03:08
Black Kavkaz & Ri.Beats
Mənim Qərdeşim ( Ft Rəşad , Pərviz, Orxan )
03:08
Nej
Paro (tiktok trend) Alo Alo Alo
03:42
TikTok Trend
Allo allo allo allo albi albi, Pago pago pago
03:27
Tik Tok
Gomi gomi rogse new remix
02:54
Tik Tok
Go Mego Mego me REMIX
02:54
Akmal Xolxodjayev
Goho Sizni Borligingiz Unutdim (CoVer Shuhrat Qayumov Ganimatim Onajon)
03:49
Akmal Xolxodjayev
Ganimatim Omonatim Onajon (CoVer Shuhrat Qayumov)
03:49
Akmal Xolxodjayev
Ganimatim Onajon (CoVer Shuhrat Qayumov)
03:49
Akmal Xolxodjayev
На Нервах (CoVeR 2022)
03:20
Akmal Xolxodjayev
Русские глаза (CoVeR Vuqar Seda)
03:04
Akmal Xolxodjayev
Она моя мадонна (CoVeR 2022)
02:27
Akmal Xolxodjayev
Мадонна (CoVeR 2022)
02:27
Akmal Xolxodjayev
Чем он тебе нравится (CoVeR RAIKAHO)
02:55
Akmal Xolxodjayev
Это Ночь (Cover 2022)
02:29
Akmal Xolxodjayev
Мама (Yulduz Usmonova)
03:49
Akmal Xolxodjayev
Yonimda bol (Джаным На узбекском)
02:57
Akmal Xolxodjayev
За тебя Калым отдам (Cover Мурат Тхагалегов)
03:46
Uzeyir Mehdizade
Ozune Bax
04:14
Uzeyir Mehdizade
Qalmaz Bele
04:02
Akmal Xolxodjayev
Chaki chaki boron (Cover Daler Nazarov)
02:56
Akmal Xolxodjayev
Bor bolgim kelar orzularingda, xayollaringda (Cover 2022 Jorabek)
03:29
Akmal Xolxodjayev
По Ресторанам (Руслан Набиев)
02:46
Akmal Xolxodjayev
Туман RAIKAHO (Remix 2022)
03:34
Akmal Xolxodjayev
Падал Падал Белый Снег (Cover 2022) Тренд Тик тока
02:53
Akmal Xolxodjayev
Seni hech kimga bermay sevaman (Cover Imron)
03:07
Akmal Xolxodjayev
Xop degin bir kecha mehmoning bolay (Cover)
02:50
Akmal Xolxodjayev
Jamoling Soginib Janon
02:50
Akmal Xolxodjayev
Ketaveraman sevgim yolida (Cover Benom - So’rama)
03:37
Akmal Xolxodjayev
Знаешь ли Ты (Cover Максим)
03:13
Akmal Xolxodjayev
Снова Седая Ночь, Ани долги вечер (Cover)
03:09
Akmal Xolxodjayev
Ай ая ая (Cover Ислам Итляшев)
03:02
Akmal Xolxodjayev
Она любила розы (Cover Ислам Итляшев)
03:03
Sakit Samedov
Бокал Вина
04:11
Bekzod Haqqiyev
Oramiz yiroq
03:11
Bekzod Haqqiyev
Ming o`g`ilga alishmasman qizlarimni
07:11
Bekzod Haqqiyev
Onajon Onajon jonu jahon Onajon
03:00
Bekzod Haqqiyev
Lolalar
04:02
Bekzod Haqqiyev
Ikki yor
03:13
Bekzod Haqqiyev
Jonli ijro
07:33
Ortiq Otajonov
Umr o`tar vaqt o`tar
07:07
Javlon Sapoyev
otdi 5 kunlik davronim
07:26
Pamela Jain
Precha Mere Naseeb Mein
32:05
Mehadi
Dev Kohli
03:09
Namozbek Temirov
Xotinni soyasida
03:10
Namozbek Temirov
Yuribman davrim surib Xotini soyasida
03:10
Uktam Davletov
Utiksan utik (TikTok TREND)
01:00
Giyos Maqsumov
Endi yoq
04:09
Dilmurod Daliyev
Otkinchi dunyo
04:09
Ortiq Xolmuxamedov
Xijolat
03:15
Nozimi Yusufzod
Tamom
02:54
Lochinbek
Jigarlarim
03:34
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