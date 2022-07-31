Shahzoda - Seni osmonimga olib ketaman (Remix)
|Ijrochi:
|Shahzoda
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|535
|Hajmi:
|7.16 MB
|Davomiyligi:
|03:06
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|31-07-2022
Qo'shiq haqida
Shahzodaning «Seni osmonimga olib ketaman (Remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 31-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 535 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda - Seni osmonimga olib ketaman (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.