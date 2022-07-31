Shahzoda - Seni osmonimga olib ketaman (Remix)

Shahzoda — Seni osmonimga olib ketaman (Remix)
Ijrochi: Shahzoda
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 535
Hajmi: 7.16 MB
Davomiyligi: 03:06
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 31-07-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Shahzodaning «Seni osmonimga olib ketaman (Remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 31-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 535 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda - Seni osmonimga olib ketaman (Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00