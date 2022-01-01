Июль 2022
469 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Dilnoz
Ay-yay-yay
04:32
Alinaxonim
Yor ishqi
03:14
Shahboz va Navro'z
Ayro
03:27
Sarvinoz Ruziyeva & Alisher Ne'matov
Ko'ngliga meni sig'dirmagan yor
03:45
Oybek Ahmedov
Yo'qchilik
03:22
Izzatbek Qoqonov
Sen ayrilding
04:25
Jasmin
Kutaman Kelmasang jinni bo’laman
03:52
Abdurahmon Salohiddinov
Sogindim
02:34
Muzaffar Qurbonov
Boy bola
03:51
Nurzida Isayeva
Dil yaralab (cover Sevinch Mominova)
03:58
Sardor Mamadaliyev
Qoraqalpog`im
03:38
Ramzxon Nabiyev
Mayda-mayda
03:22
Sanatbek Farmonov
Shek shek madam shek
02:26
Gissa
Xayol
04:12
Shoxrux Ergashev & Sadulla Fathullayev
Sevganmisiz deyishganda o`lgan degin
01:30
Shoxrux Ergashev
Sevganmisiz deyishganda o`lgan degin
01:30
Shoxrux Ergashev
Yoring o`lsin
02:49
Shoxrux Ergashev
Sevganmisiz deyishganda
02:49
Kuk choy
Popuri
03:02
Azoda
Shunday kunlar keladi bir kun (Soginasan meni)
03:58
Dias
Sevgan gulim
03:35
Nigora & Ziyoda & Bojalar
Seni men soginganda
03:38
Nodirabegim Kenjayeva
Yomon sogindim
03:05
Abror Tojiyev
Yollar uzun
03:02
Zafar Ergashov
Onajonim
03:34
Tursunboy Parpiyev
Qizim
09:41
Dilshod Muhammedov
Devona
04:10
Said Abbosxon
Nega kelmassan
03:39
G'ayratjon Yangiboyev
Yondirasan
03:12
Nurillo Qurbonov
Buxoroga bir keling
02:59
Timur Normatov & Islom Alimuxamedov
Sababi ne
02:49
Shaxboz & Navruz
Ayro
03:25
Yusuf
Humorim
03:16
Miras Xo'jabaev
Saginaman
04:31
Sevinch Mo'minova
Ne boldi yorim Ne boldi jonim (Ne boldi)
03:11
Sevinch Mo'minova
Osmondagi oyim degan edinga (Ne boldi)
03:11
Erkatoy 2009
Baba-Opa
03:40
Uygurcha
Seni deyman (Sharhat Kurbanov)
03:54
Sharhat Kurbanov
Seni deyman (seny dayman)
03:54
Sharhat Kurbanov
Sendi deyman (seny dayman)
03:54
Uygurcha
Sendi deyman (seny dayman)
03:54
Tik Tok
Alo alo alo
02:48
Nej
Paro (Tik tok version)
02:48
Umidaxon
Yana sevamanmi
04:20
Izzatbek Qoqonov
Begonamizmi
04:01
Eski shahar
Nissan (2022)
03:07
Dildora Niyozova
Xiyonat qilmang
03:13
Uzmir va Mira
Kel
03:19
Doston Ergashev
Toyi bolyapti
02:50
SanJay
Ey Pari
00:57
Yamin
Nima dey
02:52
Nilufar Usmonova
Lalixon
03:21
Malika Ravshanova
Yor-yor
04:05
Bojalar
Sevmagin
03:43
Alisher Fayz
Xizmat doira
03:38
Doston Ergashev
O’shalar
02:51
Xayrullo Abdimurodov
Kechagacha
03:22
Sarvinoz Ruziyeva
Afandim
03:11
Umid Guruhi
Musofir
03:44
Xayrullo Abdimurodov
Nima boldi
04:00
Iroda Allabergenova
Mening onam
03:11
Shax Atajanov
Onamga yaqinlashma gam
03:53
Shahnoza Rustamova
Sogindim
03:40
Muhammad Yusuf
Mendan salom
03:36
Aziz Rajabiy
Asl yor
05:03
Jaloliddin Mashrabov
Dadam
03:14
Samir
Yana oshiqman
03:58
Umidaxon
Yana sevamanmi (Cover Yulduz Usmonova)
00:41
JAVA
Ermak qilmanglar
02:55
←
1
…
3
4
5
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Июль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00