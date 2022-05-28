Borya Yunusov - Вахтерам (Cover Бумбокс)

Borya Yunusov — Вахтерам (Cover Бумбокс)
Ijrochi: Borya Yunusov
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 620
Hajmi: 3.41 MB
Davomiyligi: 03:52
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-05-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Borya Yunusovning «Вахтерам (Cover Бумбокс)» (kover versiya). Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 28-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 620 marta tinglangan. Borya Yunusov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Seni sevaman (Cover Shohruhxon)», «Kel yashaylik (Cover Bolalar)», «жди меня там (Cover Sevak)».

Borya Yunusov - Вахтерам (Cover Бумбокс) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00