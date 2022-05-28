Borya Yunusov - Вахтерам (Cover Бумбокс)
|Ijrochi:
|Borya Yunusov
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|620
|Hajmi:
|3.41 MB
|Davomiyligi:
|03:52
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-05-2022
Qo'shiq haqida
Borya Yunusovning «Вахтерам (Cover Бумбокс)» (kover versiya). Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 28-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 620 marta tinglangan. Borya Yunusov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Seni sevaman (Cover Shohruhxon)», «Kel yashaylik (Cover Bolalar)», «жди меня там (Cover Sevak)».
Borya Yunusov - Вахтерам (Cover Бумбокс) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.