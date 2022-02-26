Yulduz Usmonova - Qalbi go’zal onam

Yulduz Usmonova — Qalbi go’zal onam
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 23 614
Hajmi: 6.05 MB
Davomiyligi: 04:22
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-02-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qalbi go’zal onam» — Yulduz Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:22, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 26-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 23 614 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Ona haqida qo'shiqlar.

Yulduz Usmonova - Qalbi go’zal onam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Ona haqida qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00