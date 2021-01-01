Октябрь 2021
228 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Bahrom Nazarov & Abdurashid Yo'ldoshev
Muallimlar
03:28
Seero7
Begonamiz
03:04
Farziyo
Kechir
04:04
Umidjon Sultonov
Ona
03:36
Oybek & Nigora
Aya dada
03:29
Shabnami Surayo
Habibi
03:12
Bahriddin Zuhriddinov
Dost
03:39
Etibor Otajonova
Dim boshqacha
03:40
Farhod Ismailov
Mozzim
02:46
Benom
Behtarinam
03:45
Samira
Turffa Gullar
05:14
Uzbekcha mp3
Kechiring meni onajon seni qildim sargardon
07:36
Shahzoda
Sen xuddi begonaday uzoqlardan menga mayus boqasan (Ortamizda)
03:49
Muhammadziyo
Labingdagi bolingdan (Ikkinchi muxabbatim)
03:28
Jasmin
Qaynona
03:26
Shoxruz (Abadiya)
Yonib ketdi
03:57
MINOR
Antielita (Oxxxymiron Style)
03:10
Kumush & Sherbek Shodiyev
Yana sog'indim
04:15
Ozoda Nursaidova
Esla meni
04:00
Nilufar Saidova
Vataningni asta bolam
04:27
Laziz
Аноним
03:31
Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun)
Sevaman
03:05
MuhammadKarim
Nega uylamadim onamni
03:14
Mahliyo
MAYLI
03:32
Aziz Ergashev
Ketma
03:37
Sardor Olimxon
Birinchi muxabbatim
05:15
Sanjar Usmonov
Xatar
03:12
Shoxbos
Gulim
02:06
Aloviddin Raximov
Baxtlimisan
03:34
Xamdam Sobirov
Maktabimda
03:38
Yulduz Usmonova
Dunyolaridan
04:51
Yulduz Usmonova
Kel ketaylik Dunyolaridan
04:51
2021 mp3 skachat uzbekcha
Trendagi qo’shiq, Muhammad Ziyo - Ikkinchi muhabbatim
03:28
Asl Wayne
ASLSHTERN
03:16
Nilufar bintu Ulug'bek
Qaydasiz
08:09
Salovat
Assalamu Alayaku Ya Rasululloh
03:49
Shuhrat Qayumov
Qaydasiz yo Rasululloh
04:06
Shohruhxon
Ey go’zal qizcha
03:28
Boburshox
Ket-ket
03:30
Shohruhxon
TikTok
03:28
Uzmir va Mira
Kelmaysan
04:00
Afruz
Yorim
03:18
Shoxruz (Abadiya)
Anora
04:06
Shahnozabonu
Jonim sizni hammadan qizgonaman
03:36
Diyor Halil
Yor-yor
03:19
Zarina
Sarsonaman
03:15
Babymohi
Omuzumda aglayan bir sen (Cover)
02:01
Sofya Abrahamyan
А в душе туман (Exclusive Cover)
03:21
Sofya Abrahamyan
А в душе туман (Cover)
03:21
Doston Ergashev
Nima qilding
02:47
Saidxo'ja Yaxyoyey
Lola gulim
03:33
Kumush & Sherbek
Yana sogindim
04:16
Jasurbek
Durdonam
03:36
Timurshax
Uzr sora
03:13
Oybek Sangin & Amin Akbarov
Dilbarim ayt
03:42
Ellina
Она меня околдовала
01:30
VIA Major
Prado
03:05
Saira
Soyle
01:28
Nilufar Saidova
Yag'ma yag'ish (Ozarbayjoncha)
04:12
Laziz
Sevaman
03:12
Faridam
Nashid
03:20
Benom
Mayli bor (SZ Remix)
03:16
Akbar Ravshanov
Kambagalda yurak yoqmi
03:43
Sensiz Seriali
Yusuf va Orzu
04:06
Navruz Umar
Osha kuz
04:18
Elyor To`ychiyev
Ishonib bolmay qoldi
04:04
Bunyod Sodiqov
Galin galdi
03:49
Zarif Qodirov
Yulduzli
03:30
Laziz Sharipov
Sevaman
03:12
Абидат Цудахарская
мой ты воздух мое солнце моя жизнь
03:24
Абидат Цудахарская
Сердце мое
03:24
Dilmurod
Lo Lo Lo (Sayfulloni izlab)
05:02
Muhr El Nazar
Kapalak
04:06
Muzaffar Qurbonov
Madinam
04:10
Bahodir Nizomov
Musofir
03:00
Tik Tok mp3
Majnundek sevdim
03:15
Tik Tok mp3
ilondan batarsan chayondan batarsan
03:15
Begzod Ismoilov
Zor qiz ekan
03:06
Polatjon Toshmatov
Dostim
04:40
Botirxon Dosmatov
AQSh popuri
04:52
Uktam Nafasov
Yiglayverma yuragim
04:53
Uktam Nafasov
Qoy yiglama yuragim
04:53
Uktam Nafasov
Qaydasan Sitoram mani
03:50
Tik Tok mp3
Amadela Amadela
02:26
Tik Tok mp3
Signal italyanski REMIX
02:14
Tikt Tok mp3
Bir gozel var ureyimi menden alib
03:29
Cilgin Dondurmaci
Enti albi albi albi (Kalbimsin)
02:50
Cilgin Dondurmaci
Albi albi albi (Kalbimsin)
02:50
Maftuna & Ulug`bek
Bu yuragim qiynar meni be omon
04:03
Babymohi
Soyle (Cover)
00:46
Nilufar Usmonova
Sensiz serial (Soundtrack)
04:02
Behruz Tohirov
Ketdi yor
03:28
Zemir
Vaqt
02:32
ZamonaM & Green71
Cobra
03:12
Azizbek Saloxiddinov
Yiqilganda dostim yoq
03:39
Jahongir Alijonov
Yolgon dunyo
03:17
Sultana Sultanova
Ozod boldim sendan
04:29
Tik Tokda xit mp3
Sarsonima sarsonim
01:02
Mashxurbek Yuldashev
Xatoni sen qildingmi yo men
03:23
Doston Ergashev
Yanaram gitara
02:04
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Октябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00