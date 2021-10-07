Shohruhxon - TikTok
|Ijrochi:
|Shohruhxon
|Janrlar:
|TikTok musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7 031
|Hajmi:
|4.82 MB
|Davomiyligi:
|03:28
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-10-2021
Qo'shiq haqida
«TikTok» qo'shig'ini Shohruhxon ijro etgan. Janri: TikTok musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 7-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 031 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar».
Shohruhxon - TikTok qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.