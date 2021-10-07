Shohruhxon - TikTok

Shohruhxon — TikTok
Ijrochi: Shohruhxon
Janrlar: TikTok musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 7 031
Hajmi: 4.82 MB
Davomiyligi: 03:28
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-10-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«TikTok» qo'shig'ini Shohruhxon ijro etgan. Janri: TikTok musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 7-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 031 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar».

Shohruhxon - TikTok qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«TikTok musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00