Июнь 2021
262 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sarvinoz Ruziyeva
Rozi bo’ling otajonim qizingizdan
03:43
Shahnoza
Saname
05:28
Ohun Hasan
Joningdan
03:49
Mazmuna
Bu sevgi
03:28
Alisher Mambetov
Janona
02:50
Ergash Allayev
Мадина жони мани (new version)
04:17
Davron Ergashev
Shinanay
03:52
Gulinur
Chaki chaki boroni bahor
03:10
Mirjon Ashrapov
Прости меня
02:55
Sheykhzade
Qamoqda yozgan xatim
03:50
Shoxrux Ismoilov
Mazza qilaman
05:03
Shoxrux Ismoilov
Mazza
05:03
Tik Tok
man gediram istanbula
03:40
Xurshid Rasulov
Qoshi hilolim
03:32
Ozoda Nursaidova
Raqsi tojiki
03:36
DALIMJANOV
Toychoq
02:10
Uzmir va Mira
Jonim ey
03:23
Ahmadullo Mingboyev
Yor-yor (Cover Ozoda Nursaidova)
03:37
Hilola Samirazar
Holimga qara (Xamdam Sobirov)
04:15
Elbek
Kel
02:45
Yulduz Jumaniyozova
Langur-lungur
04:03
Dilshod To'xtasinov
Bir shirin bir achchiq totyapman Sizga nima sizga g’iybatchi
04:04
Anis Berdiboyev
Yod go’shada o’zga yorni quchgan gulim
04:49
Ikromjon Isoqov
Yod goshada ozga yorni quchgan gulim
04:03
Bojalar
Bahor kelib jiyda gullaganda
03:40
Tik Tok
Mahvash parivash
01:57
Tik Tok
Ooo Dlya tebya kayf eto adrenalin
02:51
Tik Tok
Kak tebya kayf eto adrenalin
02:51
Tik Tok
Digidik Digidik Shabaman
03:27
Uzeyir Mehdizade
Achiq sachiq yubkasi dar U yana gedir bu yana gedir
05:23
Tik Tok
Mami papi Mami dime (Todas Quieren)
03:04
Tik Tok
Man sani yavash yavash (Guseyn Askeroff)
04:35
Tik Tok
Osmon aksi daryoda (Tangalik bolalar)
01:00
Ruxshona
Kabutar
04:18
Boburbek Arapbaev
Qizlar
02:57
Mavluda Asalxo'jayeva
Bora-bora
03:41
Ma'murjon To'rayev
Dada sizga ming rahmat
05:00
Shohnur
Unutma
04:00
Saidahmad Umarov
Давай улетим
02:10
Abdurashid Yo'ldoshev
Rasululloh keladur
05:34
Yagzon
Chidayman
03:33
Aida
Ko’zinga bo’ldim mahliyo (Yurakdan urdi)
04:00
Yulduz Usmonova
Biyo jonam
05:00
UzBoom
Osiy
03:05
Abduvohid Mirzaaxmedov
Birinchi sevgim
05:17
Ozoda
Raqsi Tojiki
03:34
AYTEN RASUL
Axsamlar
02:47
Bobur To'raqulov
Yolg’onchi yor
05:30
Alisher Zokirov
Ne bo’lsa ham
04:14
Fatima
Sevma dedimmi
03:12
Sevinch Ismoilova
я так скучаю
03:11
Sarvinoz Ruziyeva
Qandoq chiday
04:06
Hulkar Abdullayeva
Bum-bak
03:11
Dilso'z
Ozorlar
02:48
Maftuna
Sabrimiz bor
03:08
Intiqam Suleymanov
Divane
03:01
Ali Otajonov
Maryam
02:46
Sharof Boytoyev
Kamila
03:41
Nodir
O’zga gullar
03:48
Xurshid Rasulov
To’ymagan to’ymas ekan
03:49
Karavan Ansambli
Oy jamol
02:57
Zaxriddin Ali
Man sani yavash yavash bala bala sevdim (uzbekcha)
03:27
Madina Tajibayeva
Madina qatda, Kamina rekda
00:21
Madina Tajibayeva
O’zbegim qizlari qani qatta
00:21
Uzmir
Alam
03:50
Sevara Nazarxon
Двери рая
03:31
Firdavs
Dilam tu
03:18
Hadicha
Ona qizim Asal qizim
03:13
Adham Soliyev
Navruz
02:53
VIA Shov-shuv
Tamom
03:02
O'tkir Usmonov
Zamonni Yomonlama
03:30
Jasur Umirov
Yomonlama
03:39
Jonibek Zoirov
Musofirda umrim o’tmoqda
04:56
Xasan Xamidov
Kecha meni maqtab yurganlar (Yiqilganim Yoq)
04:06
Xasan Xamidov
Hijron
03:54
Jonibek Zoirov
Onamni Eng Bahtli Ayol qilaman
04:55
Avaz Dengiz
Qora Choy icholmadim (cover Bojalar)
04:03
Doston Ergashev
Manabu gozallar buguncha sevadi
02:29
Doston Ergashev
Ey do’stim
03:10
Xamdam Sobirov
Ozoringdan dilim yara (Holimga qara)
04:00
Baxtiyor Goziyev
Onama
02:57
Sultana Sultanova
O’zingcha
03:52
Ummon
Yuragimga qurdim qasr (Kozi qaro)
05:06
Akbar Ravshanov
Kozimning nuri Onamdur
02:41
Ummon
O nastarin (Kim deya)
04:52
Banu Parlak
Rina rina rin yarim (Benim Narin Yarim)
03:48
O'ktam Kamalov
Vodiydada vodiyda (Fargonalik mujiklar)
04:32
Doston Ergashev
Dunyo bu (cover Abduvali Rajabov)
03:39
Sardor Mullayev
Yalang oyoq yoshligimni eslasam jim
03:11
Ruhsora Emm
Qulf ortida hayollarim (Seni izlayman)
02:16
Ruhsora Emm
Vaqt tik tak otib ketayapti (Seni izlayman)
02:16
Shoxrux
Sani har kun korgim keladi (Hayolimdasan)
04:47
Ippocik & Senur
Man kecha oddiy Bugun man zvezda (Tik Tok)
02:08
Uzmir va Mira
Nega meni qoralab qoralab (Poralab)
03:28
Muhammadziyo
Chaqirsez bas kelishoradi (Sizdayam pul kopayib ketdi)
02:57
Ozoda
Habibi Hayati Boshqachasan boshqacha
04:15
Xurshid Rasulov
Yoshligimga qaytgim keladi
04:22
Akbar Ravshanov
(remix) Yurak unga ayt, Uni qancha sevganimni
03:07
Anis Berdiboyev
Gulim
04:49
Ikromjon Isoqov
Bir bagri tosh vafosizni suygan dilim
01:36
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Июнь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00