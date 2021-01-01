Июнь 2021
262 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Tik Tok
Har kuni man kochada kezib yurardim qizchalarni belchasidan ushlardim
04:11
Nilufar Usmonova
Armon bolgan muhabbatim
03:31
Lola Yuldasheva
Qolaymi aytgin ketaymi men
03:29
Uzmir & MajoR
Qayda qoldi onam aytgan tabiiy chiroyli qizlar
04:02
G'ayrat Bekchanov
Shakar bu qiz
03:38
Otabek Muhammadzohid
Sen kabi qomati raso, Fargonada bittagina
03:18
Guseyn Askeroff
Man sani yavash yavash bala bala sevdim
04:35
Giyos Boytoyev
Bahorlarda ochilgan boychechagim
03:44
Babymohi
Her yer karanlik (Cover)
02:10
ZamonaM
Evolution
01:27
Daler Ametist
Beat для кача
02:50
Seero7
Moonlight
03:56
Naz Dej
Allah Allah
03:18
Zulaykho Mahmadshoeva
Yakta Ay Million
03:25
Farrux Xamrayev
Alvido
03:57
Akmaljon Mahkamov
Onajon
05:26
Naz Dej
Ah Etmem
03:30
Nahide Babashlı
Anlasana ( Cover)
03:22
MISTY
Ay Yüzlüm (cover) Deep House Remix
02:35
MISTY
Omuzumda
03:12
Sevinch Mo'minova
Oshiqam
03:55
Manzura
Bu odam mening dadam
03:30
Azeri mp3
Senin Olsun
04:33
Azamat Nur
Xatolar
03:17
Ezgi Enes
Mesafe (Cover)
02:09
Mohira Inji
Tutamas (cover)
02:55
Sardor Safarov & Seero7
Marina 2 (feat. Sardor Safarov)
03:47
Seero7
Laylim
02:57
Seero7
Sog’indim Onajon (Musofir)
03:35
Seero7
Maqsad
02:50
Seero7
Mantra
02:14
Seero7
Marhuma
03:22
Seero7
Adoyiman
03:39
Muxsinbek Raxmonov
Dadamning yoqligin bildirmaganlar
03:56
Otabek
Qora ko’z
03:42
Diyora Muxtorova
Muhammad Nabina
04:55
Asliddin Isoqov
Aylading
04:31
Humoyun Mirzo & Abror Muxtor Ali
Rasululloh kelmasimdan ketib qolibsiz
05:03
Azam Ibrohimov
O’g’lim
03:36
Azamat Omonov
Qoraqalpog’im
03:29
Hulkar Abdullayeva
Mo’ylovli yigit
02:44
Uzmir & MajoR
Bo’larsan farzandimni ona onasi
04:03
Doston Ergashev
Malohat
03:27
Iroda Raximjon
Xafamisan
03:30
Yusufboy Jabborov
Yuragim
03:22
Xurshid Ziyod
Baxshi bobom
03:35
Isomiddin Nur
Uylandi
04:16
Uzmir & MajoR
Yuribmiz
03:46
Shohsanam
Atirgul
03:22
Jamshid Xujanov
Ota-ona
03:34
Alisher Atanazarov
Ola-olay
03:14
Dilmurod Daliyev
Do’stlarim
03:29
Rustam Shermuhammad
Yomon bo’ldi
03:12
Azamat Nur
Hali yoshsan qizgina
03:32
Timur Usmanov
Malikam
03:12
Sherali Jo'rayev
O’yla bolam
10:01
Osman Navruzov
Satarlar
03:10
Farrux Raimov
Udar
03:19
Hamrobek Norqulov
Ilonim
03:35
Doniyor Bekturdiyev
Ajoyib
02:56
Elbek
Yana man
03:30
Yulduz Turdiyeva
Beqasam
02:57
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Июнь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00