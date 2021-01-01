Апрель 2021
135 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Ali Otajonov
Hasbi Rabbi (cover Sami Yusuf)
03:53
Babymohi
Mesafe (Cover)
02:27
Yulduz Usmonova
Raniya
03:51
Sharof Muqimov
Bevafo
04:13
Oybek Xolmedov
Masxaraboz
04:01
All stars
Ramazon (2021)
04:12
Abdulla Qurbonov
Ramazon
04:11
Nasafiy
Madina
03:31
Zohirshoh Jo'rayev
Hay-hay sanam
03:50
Tohir Mahkamov
Meni yo'qlab qabristonga bormanglar
04:28
Sardor Mamadaliyev
Kelmadi
04:24
Otabek Mutalxo'jayev
Onam bilmasin
03:08
Lobar Umarova
Omadam
03:41
Uzmir & MajoR
Goodbye...
04:02
Yagdona & G.Islam
Unutganman
04:08
Umrbek Qodirov & Azisa Radjabova
Sevaman
04:05
Ulug'bek Asraqulov
Davomi
03:45
Zohirshoh Jo'rayev
Shunday yasha
03:12
Xamdam Sobirov
Yigit (Remix)
02:23
Ziyoda
Zara
02:50
Timur Usmanov
Biz birga
03:34
Faridam
Yurak (cover Yulduz Usmonova)
02:31
Hadicha
Sevgi yo’q ekan
03:31
Zohirshoh Jo'rayev
Senga yetarmikanman
04:31
Vohidjon Isoqov
Onam
05:49
Sharof Muqimov
Voy-voy
03:18
Ozoda Nursaidova
Qaniydi (Monolog bilan)
05:32
Abdujalil Qoqonov
Sen yo'qsan
03:21
Dias
Bilarmiding
03:53
Dilshod Rahmonov
Dilbarim kel
05:43
Isomiddin Nur
Chiroyli qizsan
04:28
Yulduz Usmonova
Bir donang bo’lay
04:57
Shohnur & Mehriniso
Yuragimni sohibi bor
05:28
Farrux Xamrayev
To’yimni ko’rmagan Onam
04:20
Xamdam Sobirov
Sog’inadi dil (Holimga qara)
03:45
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Апрель
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00