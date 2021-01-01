Январь 2021
228 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Uzmir & FarMix
Meni aybim (feat. Farmix)
05:09
Hoji Akbar
Jamilam
03:57
Zafar Ergashov
Digi-digi (remix)
03:11
Shoira Otabekova
Снова я
03:21
Shirin Mamatova
Купалинка
03:30
Sharof Muqimov
Va'dalari yolg'on ekan (Remix)
03:22
Mirjon Ashrapov
Mayli bor (cover Benom)
02:11
SanJay
Bandaman
04:09
Doston Ergashev
O’zga yurt
04:00
Doston Ergashev
Otasi bor odamlar
05:04
Doston Ergashev
Onajonimni sog’indim
04:02
Doston Ergashev
Olg’a Navbahor
03:30
Doston Ergashev
Nima ko’rdim
02:42
Doston Ergashev
Ko’rolmagan odamlar
04:08
Yulduz Usmonova
Bebaho sevgim
04:15
Shoira Otabekova
Muzday-muzday (duet Akbar Atamuhammedov)
03:26
Shohjahon Jo'rayev
Yaqinsan
03:54
Xamdam Sobirov
Ayriliq
03:26
G'anisher Abdullayev
Sevmaganmiding
04:23
Xamdam Sobirov
Ayriliq (soundtrack)
03:26
Babymohi
Sor (Cover)
00:54
Afsona
Keraging yo’q
02:41
Yulduz Usmonova
Balo bo’lding boshimgaa
03:52
Shoxruz (Abadiya)
Vadalari (feat. Isi-Jan)
03:38
Zilola
Xayol surib
03:40
Guli Asalxo'jayeva
Bora-bora
03:04
Aziz Rametov
Meni kechir
03:18
Aziz Rametov
Baxtlimiz
03:42
Nodir Zoitov
Ona kutar
03:22
Laliddin
Nargiz
03:59
G'aybulla Tursunov
Sharob
02:35
Yulduz Usmonova
Bebaho
04:15
Yulduz Usmonova
Afsus vadalar
03:15
Shahlo Ahmedova
Qara qara qara (Daryo)
04:05
Dias
Sezmadingmi
02:07
Yulduz Turdiyeva
Mavrigi (2021)
04:04
Farrux Xamrayev
Qori o'g'lim
03:53
Bunyodbek Saidov
Lo'ppi-lo'ppi
03:28
Shahlo Ahmedova
Daryo
04:05
Surayyo Narzullayeva
Devona
03:59
Nigina
Man-man
03:17
Sevinch Ismoilova
Pochka dollar
03:36
Tik Tok
Jentra 1.5 (Mittivine)
00:31
Mittivine
Gentra 1.5
00:31
Diyora & Shoxona
Последний поцелуй
03:29
Sherali Jo'rayev
Ya Muhammad (s.a.v.)
05:19
Murod Manzur
Gaz bering
01:38
Gulsanam Mamazoitova
Xush omaded
03:23
Aziza Nizamova
Комбат (cover Любэ)
05:02
Sevinch Ismoilova
Dengi-Dengi
03:40
Izzatillo Azimjonov
Xotiralar Ketmayapti
03:56
Abdulla Qurbonov
Yasina
04:58
Samadjon Ruzmetov
Sev deb aytolmadim
03:42
Yagona
Sevgandim dema
04:40
Khudjayev
Ota-Onam
02:54
Sherbek Shodiyev & Mashhura Zulfiqorova
Majnuningman
03:54
Saira
Jest oldu (cover Mustafa Sandal)
01:10
Ozoda Nursaidova & Zulayho Mahmadshoyeva
Leyli
04:02
Karavan
Askar
03:02
Iroda Dilroz & Alisher Ro'zmetov
Sevimli kunlar
03:03
Ruxshona & Dilfuza Ismoilova
Sho'x qizman
03:55
Babymohi
Jest oldu (Cover)
01:16
Benom
Dajonam
03:12
Dilnoz & JONY
Lollipop (cover Gafur feat. JONY)
02:34
Jamshid Sultanov
Prinsessa (Kichkintoy qiz 2)
03:10
Zebiniso Meliyeva
Dona-dona
03:34
Odilbek Abdullayev
Kim bu
03:06
Ulug'bek Asraqulov
Bir oila voqeasi
03:02
Saira
Cilek kokusu (cover Esin Iris)
01:00
Milena Madmusayeva
Romeo & Juliet
03:16
Iroda Nosirova
Charchadim
04:41
Farrux Xamrayev
Armonimsan
03:17
Shoxruz (Abadiya)
Ko’rgim kelar
03:12
Hadicha
Devona yuragim
03:40
Umar Shamsiyev
Madinam
03:02
Vohidjon Isoqov
Aldama meni
03:16
Uzmir
Alamlar
04:02
Dias
Jannatim Onam
03:18
Shohjahon Jo'rayev
Atirgulim atringni soch
04:43
Oybek va Nigora
Sen uchun (2021)
03:55
Sardor Mamadaliyev & Aziza Nizamova
Ko'nglimda bir yor
03:13
Nasafiy
Rahmat
03:32
Yorqinxo'ja Umarov
Gandagana
02:47
Shohzamon
Mayxona (New version)
03:17
Mirjon Ashrapov
Sevgimdan qochma
04:14
Jasur Rahimov
Otamning davrida
02:59
Davron Ahmedov
Bu savdo
03:25
Dilso'z
Yurak
03:31
Shohruhxon
Gulim (2021)
03:21
Saira
Hislerim (cover Serhat Durmus & Zerrin)
01:01
Mustafo & Zilola G'ulomova
Tun kecha
03:38
Osman Navruzov
Hastasiyim
03:16
Ruhsora Emm
Seni Izlayman
02:09
Babymohi
Hislerim (Cover)
01:05
Babymohi
Kelmadi u (Cover)
02:26
Xamdam Sobirov
Dengizda qolib ketdi dardlarim (Ayriliq)
03:26
Xamdam Sobirov
Yangi Qo’shiq (Ayriliq)
03:26
Xamdam Sobirov
Ayriliq (2021)
03:26
Dildora Niyozova
Sizni hammadanam yaxshi ko’raman
03:39
Munisa Rizayeva
Yangi xit qo’shiq (Bo’ldi yurak)
03:44
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00