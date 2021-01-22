Yulduz Usmonova - Bebaho

Yulduz Usmonova — Bebaho
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 16 671
Hajmi: 7.81 MB
Davomiyligi: 04:15
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-01-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bebaho» qo'shig'ini Yulduz Usmonova ijro etgan. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:15, sifati 256 kbps, saytga 2021-yil 22-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 16 671 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Bebaho qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00