Yulduz Usmonova - Balo bo’lding boshimgaa

Yulduz Usmonova — Balo bo’lding boshimgaa
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 083
Hajmi: 3.95 MB
Davomiyligi: 03:52
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-01-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Balo bo’lding boshimgaa» qo'shig'ini Yulduz Usmonova ijro etgan. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:52, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 22-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 083 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Balo bo’lding boshimgaa qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00