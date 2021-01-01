Январь 2021
228 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sevinch Ismoilova
Xit qo’shiq (Bo’ldi yetar)
04:31
Dilnoz
Yangi qo’shiq (Baxtlimiz)
03:41
Shohruhxon
Yangi qo’shiq (Qalbimdagi gulim)
03:21
Mansurxon Nurmatov
Bandasin qo’llasin yaratgan egam
02:52
Yulduz Usmonova
Yangi qo’shig’i 2021
03:15
Yulduz Usmonova
Bo’ldi so’rama uni (Yurak)
03:15
Yulduz Usmonova
Halovatim yo’q kechalar (Yurak)
03:15
Yulduz Usmonova
Begona-begona bu dil (Yurak)
03:15
Shohruhxon
Gulim Gulim, Qalbimdagi gulim
03:51
Shohruhxon
Qalbimdagi gulim
03:21
Xurshid Rasulov
Onang sendan rozimikan
04:13
Mavluda Asalxo'jayeva & Guli Asalxo'jayeva
Chal-chal
03:54
Mustafo & Jasurxan Gaipov va Karen Gafurjanov
Ko'zlaring
03:04
Mia
Zolimim
03:32
Manzura & Yorqinxo'ja Umarov
Zubayda
03:13
Dilso'z & Feruza Jumaniyozova
Yurak
04:07
Bunyodbek Saidov & Shirin Mamatova
Go'rishali
04:32
Sherzod Bek
Voy dilim Bechora dilim
03:40
SanJay
Mening onam
03:46
Sherzod Bek
Voy dilim
03:39
Qilichbek Madaliyev
Qaddingdan
03:37
Saira
Kelmadi u
02:24
Gulinur
G’idi-g’idi
03:05
Seero7 & Khasan
Kelaman ko’changa ko’rgani
03:44
Seero7 & Khasan
Marina
03:44
Jasur Mansurovich
Sog’inmadingmi
04:18
Afruza
Evlerinde
03:34
Mavluda Asalxo'jayeva
Asablaring tinch qo’y
03:20
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2021
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00