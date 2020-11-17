JONY, Shohrux(Ummon) - Hебесные розы Dil (DNDM REMIX)
|Ijrochilar:
|Shoxrux (Ummon), JONY
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|782
|Hajmi:
|5.20 MB
|Davomiyligi:
|03:58
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-11-2020
Qo'shiq haqida
«Hебесные розы Dil (DNDM REMIX)» — Shoxrux (Ummon) va JONY ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 17-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 782 marta tinglangan. Shoxrux (Ummon) ijrosida saytda jami 45 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Soxtalar», «Soxtalar», «Dil».
JONY, Shohrux(Ummon) - Hебесные розы Dil (DNDM REMIX) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.