JONY, Shohrux(Ummon) - Hебесные розы Dil (DNDM REMIX)

JONY, Shohrux(Ummon) — Hебесные розы Dil (DNDM REMIX)
Ijrochilar: Shoxrux (Ummon), JONY
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 782
Hajmi: 5.20 MB
Davomiyligi: 03:58
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-11-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Hебесные розы Dil (DNDM REMIX)» — Shoxrux (Ummon) va JONY ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 17-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 782 marta tinglangan. Shoxrux (Ummon) ijrosida saytda jami 45 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Soxtalar», «Soxtalar», «Dil».

JONY, Shohrux(Ummon) - Hебесные розы Dil (DNDM REMIX) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00