Anvar Sanayev - Muallim
|Ijrochi:
|Anvar Sanayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|221
|Hajmi:
|8.99 MB
|Davomiyligi:
|03:54
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-11-2020
Qo'shiq haqida
Anvar Sanayevning «Muallim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 16-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 221 marta tinglangan. Anvar Sanayev ijrosida saytda jami 103 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jufti halolim», «Barno», «Yondim men».
Anvar Sanayev - Muallim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.