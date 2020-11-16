Anvar Sanayev - Muallim

Anvar Sanayev — Muallim
Ijrochi: Anvar Sanayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 221
Hajmi: 8.99 MB
Davomiyligi: 03:54
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-11-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Anvar Sanayevning «Muallim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 16-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 221 marta tinglangan. Anvar Sanayev ijrosida saytda jami 103 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jufti halolim», «Barno», «Yondim men».

Anvar Sanayev - Muallim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00