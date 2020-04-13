Mikky - Небо feat Naty (Trace Remix)
|Ijrochi:
|Mikky
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|130
|Hajmi:
|7.54 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-04-2020
Qo'shiq haqida
«Небо feat Naty (Trace Remix)» — Mikky ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 13-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 130 marta tinglangan. Mikky ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Один поцелуй», «True», «Пьяная вечерина (Nerak edition)».
Mikky - Небо feat Naty (Trace Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.