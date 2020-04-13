Mikky - Небо feat Naty (Trace Remix)

Mikky — Небо feat Naty (Trace Remix)
Ijrochi: Mikky
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 130
Hajmi: 7.54 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-04-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Небо feat Naty (Trace Remix)» — Mikky ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 13-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 130 marta tinglangan. Mikky ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Один поцелуй», «True», «Пьяная вечерина (Nerak edition)».

Mikky - Небо feat Naty (Trace Remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00