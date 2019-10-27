Farrux Xamrayev - Indamadim
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|612
|Hajmi:
|3.56 MB
|Davomiyligi:
|03:38
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-10-2019
Qo'shiq haqida
Farrux Xamrayevning «Indamadim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 27-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 612 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Indamadim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.