Elmurod Mirzayev - Ayyora

Elmurod Mirzayev — Ayyora
Ijrochi: Elmurod Mirzayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 968
Hajmi: 3.39 MB
Davomiyligi: 03:27
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ayyora» — Elmurod Mirzayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 968 marta tinglangan. Elmurod Mirzayev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Gulruh», «Yuragimni», «Debsanda (New version)».

Elmurod Mirzayev - Ayyora qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00