Elmurod Mirzayev - Yor-yor
|Ijrochi:
|Elmurod Mirzayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 105
|Hajmi:
|4.23 MB
|Davomiyligi:
|04:21
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
«Yor-yor» qo'shig'ini Elmurod Mirzayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:21, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 105 marta tinglangan. Elmurod Mirzayev ijrosida saytda jami 15 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Gulruh», «Yuragimni», «Debsanda (New version)».
Elmurod Mirzayev - Yor-yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.