Январь 2018
4 436 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Murod Soyibnazarov
Konglim
03:33
Sherali Jo'rayev
Parijon (jonli ijro 2018)
04:40
Muhammad Safo
Mozolim
04:08
Shohjahon Jo'rayev
Lolaqizgaldoq (live 2016)
04:43
Farruhbek Matyokubov
Vatan bizniki
04:46
Isomiddin Nur
Olan
03:59
Tohir Mahkamov
Zebi
03:31
Anvar Sanayev
Sogindim
04:02
Murod Otajonov
Dil xasta
03:38
Komron Muminov
Yuragim harorati
03:24
Maftuna Aslzoda
Du-du
03:51
Shukurullo Salimboev
Otamsiz toyim boldi
04:29
Abzal Husanov
Olanchi qiz
04:06
Fazliddin Umarov
Qaro kozlaring
05:12
SamoFM guruhi
Muhabbatim senda (solo)
03:08
Bunyodbek Saidov
Zinkaka-zinkak (jonli ijro)
03:40
Shohruh Mirzo
Yorim dama
04:07
Abdurashid Yo'ldoshev
Yolgonlaring
03:11
Shuxrat Yuldashev
Hay yor-yor
02:34
Isomiddin Nur
Ayb ozimda
03:26
Binardin
Ты знаешь
03:58
Timur Usmanov
Не своди сума
03:14
Farruhbek Nabiev
Bobur kelmoqda (live)
04:45
Dilnoza Ismiyaminova
Hayot
02:59
Uktam Saidov
Kaynona
03:26
Otabek Aktamov
Soginganimsan
03:33
Anvar Sanayev
Indamaysan
03:44
Dilmurod Usmonov
Shabi boroni
03:19
Sarvar Haydarov
Jonim otam
03:31
Hojiakbar Rahmatov
Voy boy
03:15
Abror Shovvoz
Boja-boja
02:58
Sherali Jo'rayev
Atirgulim (jonli ijro 2018)
07:40
Farruhbek Matyokubov
Gozalim
03:07
Afras
Nar yanak
02:49
Xurshid Rasulov
Sen chiroyli (live)
02:26
Sirojiddin
Seni kutdim
03:14
Xurshid Rasulov
Malikam (live 2017)
05:41
Anvar Sobirov
Mekunat
03:36
Farhod
У твоего окна
03:03
Mirzabek Xolmedov
Hudo ozi kam qilmasin
02:56
Shera
Улетай
03:04
Isomiddin Nur
Boshimga Tushdi
04:15
Ulug'bek Mansurov
Bevafo yorim.
03:32
Sanjar Rahmon
Pariroy
03:41
Dildora Niyozova
Dona-dona (live)
02:56
Vohidjon Isoqov
Aziza
03:53
Shohruh Mirzo
Rozimisan
03:27
Afras
Shakrak (turkcha)
03:29
Yahyobek Mo'minov
Aylonayin
03:42
Tulkin Abdukarimov
Yor-yor
04:00
Uktam Saidov
Gulim
03:09
Janob Rasul
Ota-onam bor
04:11
Shohruh Rahimov
San neda
04:26
Murodbek Qilichev
Hayotim
03:05
Isomiddin Nur
Malikam Jon Erkam
02:52
Mirzob Nabiev
Ey modaram
03:47
Shohsanam
Akajon
03:54
Shohjahon Jo'rayev
Dunyoni qizgonma (live 2016)
07:18
Dildora Niyozova
Momo havo
05:03
Jo'rabek Qodirov
Xazil-xazil
03:45
Farrux Ahmedov
Qoshlarimda
03:11
Anvar Sobirov
Zamon
03:50
Aliyor Egamberdiev
Qoshiyo
05:23
Anvar Sobirov
Orazibon
03:00
SamoFM guruhi
Ayyora
03:33
Maftuna Gafurova
Erkalamang
03:35
Komronbek Soburov
Guncha
03:16
Sherali Jo'rayev
Qora kozli sanamjon (jonli ijro 2018)
04:14
Farruhbek Nabiev
Fargonam onam (live)
05:12
Dildora Niyozova
Kimga yolvoraman
04:15
Bahodir Mamajonov
Dostim
05:20
Otabek Mutalxo'jayev
Sabr
03:40
Sarvar Haydarov
Ozbekiston
03:57
Ozodbek Ibragimov
Oh nimalar
03:25
Ulug'bek Mansurov
Shamol
04:16
Shohjahon Jo'rayev
Dugmali (turkcha) (live 2016)
03:06
Vohid Abdulhakim
Ovvora
04:06
Dildora Niyozova
Ota-ona (live)
04:22
Isomiddin Nur
Baxtli bol
03:21
Sayyora Qoziyeva
Nabiraginam
04:25
Oybek Xolmedov
Soraganning aybi yoq
03:27
Islomhon
O meri ja
03:41
Bojalar
Shalola
03:43
Shaxri
Sani deb
03:23
Ozodbek Nazarbekov
Qolingda imkon
05:33
Dilso'z
Bir martda sevaman
03:46
Yillar guruhi
Tinch qoy
03:42
Zohid
Kaydasan gulim
04:06
Jo'rabek Qodirov
Ajina bor
04:11
Mirjamol
Madinam
03:08
Shod
Sevasanku
03:33
Sherali Jo'rayev
Kormisham (jonli ijro 2018)
06:36
Nodirbek Xolboyev
Men bittaman (live)
04:31
Nodirbek Xolboyev
Qaytmading (live)
02:50
Yodgor Mirzajonov
Maya-maya
03:30
Murod Manzur
Falak yiglar
04:27
Amir Shodiyev
Sevaman
03:14
Farrux Ahmedov
Muhabbat
02:49
Anvar Sobirov
Indamadi
03:24
Elmurod Mirzayev
Meni sevarmiding
04:31
←
1
…
5
…
13
14
15
16
17
…
25
…
45
→
Главная
»
Архив по годам
»
2018
»
Январь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00