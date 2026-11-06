Nodir Zoitov - Sevib qolasan

Nodir Zoitov — Sevib qolasan
Ijrochi: Nodir Zoitov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.46 MB
Davomiyligi: 02:58
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sevib qolasan» — Nodir Zoitov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Nodir Zoitov ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jonim Mani», «Men safarga ketyapman xotin (itoat)», «Umrim Seniki». Bu Nodir Zoitovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Nodir Zoitov - Sevib qolasan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00