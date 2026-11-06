Nodir Zoitov - Sevib qolasan
|Ijrochi:
|Nodir Zoitov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.46 MB
|Davomiyligi:
|02:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-11-2026
Qo'shiq haqida
«Sevib qolasan» — Nodir Zoitov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Nodir Zoitov ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Jonim Mani», «Men safarga ketyapman xotin (itoat)», «Umrim Seniki». Bu Nodir Zoitovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nodir Zoitov - Sevib qolasan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.