Zarnigor Umarova - Yigitlar
|Ijrochi:
|Zarnigor Umarova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|850
|Hajmi:
|2.92 MB
|Davomiyligi:
|03:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-03-2023
Qo'shiq haqida
Zarnigor Umarovaning «Yigitlar» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 21-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 850 marta tinglangan — bu Zarnigor Umarovaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Zarnigor Umarova ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ko’klam», «Tinchlik». Bu Zarnigor Umarovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Zarnigor Umarova - Yigitlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.