ZAMAX - Balance (Original Mix)
|Ijrochi:
|ZAMAX
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|14.4 MB
|Davomiyligi:
|07:51
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-10-2026
Qo'shiq haqida
«Balance (Original Mix)» — ZAMAX ijrosidagi remiks. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 7:51, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Bu ZAMAXning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
ZAMAX - Balance (Original Mix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.