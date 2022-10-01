Zafar Ergashov - Dunyo (remix)
|Ijrochi:
|Zafar Ergashov
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|435
|Hajmi:
|3.85 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|01-10-2022
Qo'shiq haqida
Zafar Ergashovning «Dunyo (remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 1-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 435 marta tinglangan. Zafar Ergashov ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yakkaboglik Barchinoylar», «Digi-digi (remix)», «Barchinoylar».
Zafar Ergashov - Dunyo (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.