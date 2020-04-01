Yulduz Usmonova - Jindak
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|92
|Hajmi:
|7.40 MB
|Davomiyligi:
|03:12
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|01-04-2020
Qo'shiq haqida
Yulduz Usmonovaning «Jindak» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 1-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 92 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Jindak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.