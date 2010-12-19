Yulduz Usmonova - Duogo'y ona
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|149
|Hajmi:
|11.66 MB
|Davomiyligi:
|05:04
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-12-2010
Qo'shiq haqida
Yulduz Usmonovaning «Duogo'y ona» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:04, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 19-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 149 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Duogo'y ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.