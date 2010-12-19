Yulduz Usmonova - Duogo'y ona

Yulduz Usmonova — Duogo'y ona
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 149
Hajmi: 11.66 MB
Davomiyligi: 05:04
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

Yulduz Usmonovaning «Duogo'y ona» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:04, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 19-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 149 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Duogo'y ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00