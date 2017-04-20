Yulduz Usmonova - Dehqonchi qizlar

Yulduz Usmonova — Dehqonchi qizlar
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 77
Hajmi: 7.89 MB
Davomiyligi: 03:25
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 20-04-2017
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dehqonchi qizlar» — Yulduz Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:25, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 20-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 77 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Dehqonchi qizlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00