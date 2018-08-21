Yulduz Usmonova - Dam bermas (Qoraqalpoqcha)

Yulduz Usmonova — Dam bermas (Qoraqalpoqcha)
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 184
Hajmi: 6.82 MB
Davomiyligi: 02:57
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 21-08-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dam bermas (Qoraqalpoqcha)» qo'shig'ini Yulduz Usmonova ijro etgan. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:57, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 21-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 184 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».

Yulduz Usmonova - Dam bermas (Qoraqalpoqcha) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00