Yulduz Usmonova - Dam bermas (Qoraqalpoqcha)
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|184
|Hajmi:
|6.82 MB
|Davomiyligi:
|02:57
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|21-08-2018
Qo'shiq haqida
«Dam bermas (Qoraqalpoqcha)» qo'shig'ini Yulduz Usmonova ijro etgan. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:57, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 21-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 184 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)».
Yulduz Usmonova - Dam bermas (Qoraqalpoqcha) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.