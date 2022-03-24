Yulduz Usmonova - Bevafo olam

Yulduz Usmonova — Bevafo olam
Ijrochi: Yulduz Usmonova
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 36 746
Hajmi: 5.05 MB
Davomiyligi: 03:38
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-03-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bevafo olam» — Yulduz Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 24-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 36 746 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari.

Yulduz Usmonova - Bevafo olam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00