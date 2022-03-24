Yulduz Usmonova - Bevafo olam
|Ijrochi:
|Yulduz Usmonova
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|36 746
|Hajmi:
|5.05 MB
|Davomiyligi:
|03:38
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-03-2022
Qo'shiq haqida
«Bevafo olam» — Yulduz Usmonova ijrosidagi qo'shiq. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 24-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 36 746 marta tinglangan. Yulduz Usmonova ijrosida saytda jami 639 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yor Biyo», «Kelmadi (Shabada 2020)», «Yolvora yolvora (Yurak)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Ayriliq va sog'inch qo'shiqlari.
Yulduz Usmonova - Bevafo olam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.