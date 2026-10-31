Hulkar Abdullayeva - Balo Balo
|Ijrochi:
|Hulkar Abdullayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.7 MB
|Davomiyligi:
|02:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|31-10-2026
Qo'shiq haqida
«Balo Balo» qo'shig'ini Hulkar Abdullayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 31-oktabrda qo'shilgan. Hulkar Abdullayeva ijrosida saytda jami 65 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Uch Patir», «Lazgi Afsonasi», «Qora parang». Bu Hulkar Abdullayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Hulkar Abdullayeva - Balo Balo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.