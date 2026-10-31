Hulkar Abdullayeva - Balo Balo

Hulkar Abdullayeva — Balo Balo
Ijrochi: Hulkar Abdullayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.7 MB
Davomiyligi: 02:33
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 31-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Balo Balo» qo'shig'ini Hulkar Abdullayeva ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 31-oktabrda qo'shilgan. Hulkar Abdullayeva ijrosida saytda jami 65 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Uch Patir», «Lazgi Afsonasi», «Qora parang». Bu Hulkar Abdullayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Hulkar Abdullayeva - Balo Balo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00