Yillar guruhi - Ummon
|Ijrochi:
|Yillar guruhi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 665
|Hajmi:
|7.19 MB
|Davomiyligi:
|03:54
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|27-06-2017
Qo'shiq haqida
«Ummon» — Yillar guruhi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2017-yil 27-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 665 marta tinglangan. Yillar guruhi ijrosida saytda jami 70 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Boylikka uchma boyligim mani», «Intizor», «Yaralangan qalb».
Yillar guruhi - Ummon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.