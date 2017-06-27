Yillar guruhi - Ummon

Yillar guruhi — Ummon
Ijrochi: Yillar guruhi
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 665
Hajmi: 7.19 MB
Davomiyligi: 03:54
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 27-06-2017
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ummon» — Yillar guruhi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2017-yil 27-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 665 marta tinglangan. Yillar guruhi ijrosida saytda jami 70 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Boylikka uchma boyligim mani», «Intizor», «Yaralangan qalb».

Yillar guruhi - Ummon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00