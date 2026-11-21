Yener Çevik, Payam Turk - Uyan Oğuz
|Ijrochilar:
|Yener Çevik, Payam Turk
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.11 MB
|Davomiyligi:
|02:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-11-2026
Qo'shiq haqida
«Uyan Oğuz» — Yener Çevik va Payam Turk ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-noyabrda qo'shilgan.
Yener Çevik, Payam Turk - Uyan Oğuz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.