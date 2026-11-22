Xurshid Rasulov - Kechir yo Rab
|Ijrochi:
|Xurshid Rasulov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.66 MB
|Davomiyligi:
|04:43
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-11-2026
Qo'shiq haqida
Xurshid Rasulovning «Kechir yo Rab» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:43, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-noyabrda qo'shilgan. Xurshid Rasulov ijrosida saytda jami 109 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yoshligimga qaytgim keladi», «Nega sendan kechib bulmaydi», «Xotindan cho’chib». Bu Xurshid Rasulovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Xurshid Rasulov - Kechir yo Rab qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.