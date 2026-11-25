Xayrulla Lutfullayev - Oltun tataymu (uyg’urcha)
|Ijrochi:
|Xayrulla Lutfullayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|2.01 MB
|Davomiyligi:
|01:04
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-11-2026
Qo'shiq haqida
«Oltun tataymu (uyg’urcha)» — Xayrulla Lutfullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:04, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-noyabrda qo'shilgan. Bu Xayrulla Lutfullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Xayrulla Lutfullayev - Oltun tataymu (uyg’urcha) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.