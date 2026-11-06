Xamdam Sobirov - Aylanayin apag'im sana layklar basaman

Xamdam Sobirov — Aylanayin apag'im sana layklar basaman
Ijrochi: Xamdam Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 2.41 MB
Davomiyligi: 01:17
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 06-11-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Aylanayin apag'im sana layklar basaman» — Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:17, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)». Bu Xamdam Sobirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Xamdam Sobirov - Aylanayin apag'im sana layklar basaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00