Xamdam Sobirov - Aylanayin apag'im sana layklar basaman
|Ijrochi:
|Xamdam Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|2.41 MB
|Davomiyligi:
|01:17
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|06-11-2026
Qo'shiq haqida
«Aylanayin apag'im sana layklar basaman» — Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:17, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 6-noyabrda qo'shilgan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)». Bu Xamdam Sobirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Xamdam Sobirov - Aylanayin apag'im sana layklar basaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.