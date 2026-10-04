Uzmir - Ovutolmayapman
|Ijrochi:
|Uzmir
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.89 MB
|Davomiyligi:
|03:12
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|04-10-2026
Qo'shiq haqida
«Ovutolmayapman» qo'shig'ini Uzmir ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-oktabrda qo'shilgan. Uzmir ijrosida saytda jami 96 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Biz bandamiz», «Unutay», «Toshkentda yolg’izman». Bu Uzmirning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Uzmir - Ovutolmayapman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.