Umrbek Qodirov - Gaplashaylik

Umrbek Qodirov — Gaplashaylik
Ijrochi: Umrbek Qodirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.53 MB
Davomiyligi: 03:33
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 04-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Umrbek Qodirovning «Gaplashaylik» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-oktabrda qo'shilgan. Umrbek Qodirov ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yolgizim», «Sevaman», «Majnun». Bu Umrbek Qodirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Umrbek Qodirov - Gaplashaylik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00