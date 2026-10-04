Umrbek Qodirov - Gaplashaylik
|Ijrochi:
|Umrbek Qodirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.53 MB
|Davomiyligi:
|03:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|04-10-2026
Qo'shiq haqida
Umrbek Qodirovning «Gaplashaylik» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 4-oktabrda qo'shilgan. Umrbek Qodirov ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yolgizim», «Sevaman», «Majnun». Bu Umrbek Qodirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Umrbek Qodirov - Gaplashaylik qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.