Ulug'bek Oxunov - Unutma yor
|Ijrochi:
|Ulug'bek Oxunov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|24
|Hajmi:
|5.75 MB
|Davomiyligi:
|03:07
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-06-2026
Qo'shiq haqida
Ulug'bek Oxunovning «Unutma yor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 24 marta tinglangan. Ulug'bek Oxunov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ko'zi xumorim», «Devona etma». Bu Ulug'bek Oxunovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ulug'bek Oxunov - Unutma yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.