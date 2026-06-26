Ulug'bek Oxunov - Unutma yor

Ulug'bek Oxunov — Unutma yor
Ijrochi: Ulug'bek Oxunov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 24
Hajmi: 5.75 MB
Davomiyligi: 03:07
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 26-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Ulug'bek Oxunovning «Unutma yor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 24 marta tinglangan. Ulug'bek Oxunov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ko'zi xumorim», «Devona etma». Bu Ulug'bek Oxunovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ulug'bek Oxunov - Unutma yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00