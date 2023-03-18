Tohir Sulton - Saralandi do’stu dushmanim
|Ijrochi:
|Tohir Sulton
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 451
|Hajmi:
|4.02 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-03-2023
Qo'shiq haqida
«Saralandi do’stu dushmanim» qo'shig'ini Tohir Sulton ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 18-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 451 marta tinglangan. Tohir Sulton ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nigorim», «Xop», «Qalam qosh». Bu Tohir Sultonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Tohir Sulton - Saralandi do’stu dushmanim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.