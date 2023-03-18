Tohir Sulton - Saralandi do’stu dushmanim

Tohir Sulton — Saralandi do’stu dushmanim
Ijrochi: Tohir Sulton
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 451
Hajmi: 4.02 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-03-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Saralandi do’stu dushmanim» qo'shig'ini Tohir Sulton ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 18-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 451 marta tinglangan. Tohir Sulton ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nigorim», «Xop», «Qalam qosh». Bu Tohir Sultonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Tohir Sulton - Saralandi do’stu dushmanim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00