Tohir Sulton - Ona

Tohir Sulton — Ona
Ijrochi: Tohir Sulton
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 872
Hajmi: 4.28 MB
Davomiyligi: 03:04
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-03-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ona» qo'shig'ini Tohir Sulton ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:04, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 4-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 872 marta tinglangan. Tohir Sulton ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Nigorim», «Xop», «Qalam qosh».

Tohir Sulton - Ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00