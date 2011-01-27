Toshpo'lat Madkarimov - Yurtim
|Ijrochi:
|Toshpo'lat Madkarimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|204
|Hajmi:
|8.96 MB
|Davomiyligi:
|03:53
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-01-2011
Qo'shiq haqida
Toshpo'lat Madkarimovning «Yurtim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:53, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 27-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 204 marta tinglangan. Toshpo'lat Madkarimov ijrosida saytda jami 94 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Oq tulporim bor edi», «Aynamov», «Sanamjon».
Toshpo'lat Madkarimov - Yurtim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.