Tojibar Azizova - Yorab
|Ijrochi:
|Tojibar Azizova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|161
|Hajmi:
|13.24 MB
|Davomiyligi:
|05:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-05-2011
Qo'shiq haqida
Tojibar Azizovaning «Yorab» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:45, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 23-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 161 marta tinglangan. Tojibar Azizova ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Hasta bolma», «Azizim», «Xasta bo'lma».
Tojibar Azizova - Yorab qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.