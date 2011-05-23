Tojibar Azizova - Yor anda

Tojibar Azizova — Yor anda
Ijrochi: Tojibar Azizova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 161
Hajmi: 8.77 MB
Davomiyligi: 03:48
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-05-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yor anda» qo'shig'ini Tojibar Azizova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:48, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 23-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 161 marta tinglangan. Tojibar Azizova ijrosida saytda jami 27 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Hasta bolma», «Azizim», «Xasta bo'lma».

Tojibar Azizova - Yor anda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00