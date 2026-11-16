Tefo, Seko - Bir Evren Gibi
|Ijrochilar:
|Tefo, Seko
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|0.82 MB
|Davomiyligi:
|00:25
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|16-11-2026
Qo'shiq haqida
«Bir Evren Gibi» — Tefo va Seko ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 16-noyabrda qo'shilgan. Bu Tefoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Tefo, Seko - Bir Evren Gibi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.