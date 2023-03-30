Surayyo Qosimova - Sev mani

Surayyo Qosimova — Sev mani
Ijrochi: Surayyo Qosimova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 136
Hajmi: 3.98 MB
Davomiyligi: 04:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 30-03-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sev mani» — Surayyo Qosimova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 30-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 136 marta tinglangan. Surayyo Qosimova ijrosida saytda jami 33 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mayli-mayli», «Arzanda jonim (new version)», «Uzuging».

Surayyo Qosimova - Sev mani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00