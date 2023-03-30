Surayyo Qosimova - Sev mani
|Ijrochi:
|Surayyo Qosimova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 136
|Hajmi:
|3.98 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-03-2023
Qo'shiq haqida
«Sev mani» — Surayyo Qosimova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 30-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 136 marta tinglangan. Surayyo Qosimova ijrosida saytda jami 33 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mayli-mayli», «Arzanda jonim (new version)», «Uzuging».
Surayyo Qosimova - Sev mani qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.