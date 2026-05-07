Шон мс - Ранги ма намиёви
|Ijrochi:
|Шон мс
|Yuklab olindi:
|46
|Hajmi:
|4.41 MB
|Davomiyligi:
|02:23
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-05-2026
Qo'shiq haqida
«Ранги ма намиёви» — Шон мс ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Tojikcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 46 marta tinglangan — bu Шон мсning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Шон мс ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «ТАFДИРИ ШУР», «ишки рафта», «Бой додм». Bu Шон мсning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Шон мс - Ранги ма намиёви qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.