Шон мс
7 ta qo'shiq
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Шон мс
Ранги ма намиёви
02:23
Шон мс
ТАFДИРИ ШУР
02:37
Шон мс
ишки рафта
02:20
Шон мс
ХДШ МЕГА 2026
02:17
Шон мс
ответ да дисси руси
02:05
Шон мс
буи киёмат 2026
02:42
Шон мс
Бой додм
02:23
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Шон мс
Yangi qo'shiqlar
Feruza Jumaniyozova — Vulqon
Kamilla Setora — Ayirmagin meni
Azizshox, Dilbar — Qani sevgi
Boburbek Arapbaev — O'yna jonim
RusBostan — Седые горы
Тимур Магомедов — Жил один скрипач молод и горяч
Ник Адамов — Ты моя слабость
Ай На — Сама по себе
NICOLE — Ніби не ми
Serjj — Житейская мгла
Наталія Бучинська — А в кохання очі сині
VILLIAN, OG Buda — Есть сто одна причина
Песня — Она не одинока просто без долбоёба
Evgeniy Gluhov — Сильные женщины тоже плачут
Песня — Почему же так поздно жизнь прислала тебя
Yilning xitlari
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mirjalol Ne'matov — Bu dunyo ko'rmaydi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Yulduz Usmonova
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00