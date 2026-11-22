Shoxruz (Abadiya), Umid Amirxon - Guli
|Ijrochilar:
|Shoxruz (Abadiya), Umid Amirxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.07 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-11-2026
Qo'shiq haqida
«Guli» — Shoxruz (Abadiya) va Umid Amirxon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-noyabrda qo'shilgan. Shoxruz (Abadiya) ijrosida saytda jami 156 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bugun menga dunyo tor», «So’ngi bor», «Rashk Qilib». Bu Shoxruz (Abadiya)ning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shoxruz (Abadiya), Umid Amirxon - Guli qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.